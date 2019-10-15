غدا.. "الباز" يشارك فى عرض نتائج "مؤشر الفتوى 2019" بمؤتمر الإفتاء

يشارك الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، غدًا الأربعاء، في إحدى ورش عمل مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تنعقد تحت عنوان "عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى 2019"، ويرأس الورشة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، رئيس مؤسسة طابة بأبوظبي، ومقرر الورشة طارق أبوهشيمة، مدير مؤشر العالمي للفتوى.



ويحضر الورشة الدكتورة نعايم سعد زعلول، رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، والدكتور علي بكر، باحث بمركز الأهرام، والدكتور محمد جمعة، باحث بمركز الأهرام، والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، فضلًا عن الحضور الدولي لـ 10 مفتيين لدول الجزائر وعمان والسعودية والأردن وغيرهم من الدول في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الحضور البارز لعدد من الشخصيات العامة بالدولة.



يذكر أن مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يبدأ فعالياته اليوم الثلاثاء في العاشرة صباحًا، ويحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، وينطلق تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، وتستمر أعماله حتى غدًا الأربعاء.



ويهدف المؤتمر لاستثمار الخلاف الفقهي في كافة عصوره في دعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة.

