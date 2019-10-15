تعرف على أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الحديد في الأسواق، بعدما سجل انخفاضا في الأيام الماضية.



وأضاف "الزيني" في تصريحات لـ"الدستور" أن متوسط سعر طن الحديد بلغ 11 ألف جنيهًا.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان، فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.