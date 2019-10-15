"الحاصلات الزراعية": مصر لديها اكتفاء ذاتى من البقوليات

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البقوليات يصل إلى 10%، بينما نكتفي ذاتيًا من الأرز بنسبة 80%.



وأضاف "الباشا"، علي هامش اجتماع عقد بالغرف التجارية، أن هناك فروقًا سعرية تصل إلى 40%، بالمقارنة ما بين أسعار التجزئة والجملة بسبب عمليات التغليف والتعبئة والنقل.



وتابع أن سعر الفاصوليا يتراوح ما بين 28 و29 جنيهًا لارتفاع تكاليف زراعتها، مشيرًا إلى أن أسعار البقوليات خلال الفترة الأخيرة مستقرة.



وشمل اللقاء الذي حضره رؤساء الغرف التجارية، ورؤساء هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد، والشعب التجارية النوعية بالمحافظات، الحديث عن مبادرة "إرضاء المستهلك"، والتي تستهدف تخفيض أسعار السلع الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.