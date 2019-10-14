"ثقافة جنوب سيناء" تناقش تأثير الطاقة فى حياتنا العملية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث عقد قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "الطاقة وتأثيرها فى حياتنا العملية" ألقاها ممدوح الحصرى بالتربية والتعليم.



تحدث الحصري خلالها عن الطاقة من حيث التعريف والمفهوم، متطرقًا لصور وأشكال الطاقة وموضحًا الفرق بين الطاقة الكهربائية والضوئية وأهمية الشمس كمصدر دائم ونظيف للطاقة، كما أوضح الآثار السلبية للبترول كمصدر للطاقة على البيئة وأهمية استخدام الطاقة النظيفة كالرياح والخلايا الشمسية وآثارها الإيجابية على البيئة.



نظم قصر ثقافة الطور عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء تضمن تقديم باقة من الأغانى الوطنية منها "مصر يا أم الدنيا، عاش، يا حبيبتى يا مصر" غناء المجموعة بقيادة الفنان أسامة زين العابدين، كما أعد بيت ثقافة دهب عرض لسينما الأطفال ضمن برنامج نادى السينما بحضور عدد من رواد الموقع بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، ونظم بيت ثقافة أبوزنيمة مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بمشاركة مجموعة من طلاب مدرسة أبوزنيمة الإعدادية بهدف تنمية المهارات الإدراكية.



عقد بيت ثقافة أبورديس ورشة فنون تشكيلية بعنوان "مدرستى بيتى الثانى" بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية معبرة عن المدرسة وتأثيرها فى تكوين النشء، كما أقام بيت ثقافة سانت كاترين بمدرسة السلام الثانوية بالمدينة محاضرة ثقافية بعنوان "التكافل الاجتماعى طريق السلم الاجتماعى" ألقاها البشلاوى محمد بالتربية والتعليم.



تحدث البشلاوي خلالها عن التكافل الإجتماعى من حيث المعنى والأهمية، متطرقا لأهمية تحقيق سلم مجتمعى للمجتمع من خلال التكافل الاجتماعى، موضحا اللوائح والقوانين التى فرضتها الدولة من أجل المحافظة على التكافل المجتمعى ومراعاة فروق الطبقات الإجتماعية ودور كل فرد فى المجتمع فى المحافظة على تلك اللوائح من أجل تحقيق السلم المجتمعى.