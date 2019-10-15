إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس سياحى فى قنا

أصيب ألمانيان و3 مصريين، مساء اليوم الإثنين، وذلك جراء حادث انقلاب أتوبيس سياحي، في طريق "قنا - سفاجا الصحراوي"، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بانقلاب أتوبيس سياحى أمام مصنع النهضة بطريق "قنا - سفاجا" أسفر عن إصابة كلا من، مانفريد، 50 سنة، وجون، 30 سنة، من ألمانيا، وجمال سعيد سيد، 23 سنة، من القاهرة، وأحمد محمد علي، 30 سنة، من قرية القصير، وأدريس سعد محمد، 29 سنة، من مركز قوص.



وفي سياق متصل زار محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور رمضان الخطيب، المصابون بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

