"السيسي بيعصبهم".. قطر تنكل بمواطن مصري لتشابه اسمه مع الرئيس

قال الإعلامي محمد صفوت العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، إن المصريين يعانون أشد معاناة في قطر حاليا، موضحا أن هناك تعليمات لمؤسسة قطر الخيرية بعدم إعطاء منح أو مساعدات لأي مصري متعسر.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تعنت وظلم الأجهزة القطرية وصل لدرجة أنهم نكلوا بشخص يدعى محمد السيسي، لمجرد تشابه اسمه مع اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وواصل أن هذا الرجل يعمل كمهندس مدير مشورعات، وتم تلفيق أوراق له بمديونيات عليه للشركة، موضحا أن هذا الرجل عندما كان يتوجه للجوازات كان يسخرون منه ويقولون له "طيب خليه بقى..".