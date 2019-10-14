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الثقافة

"أتوود" و"إيفاريستو" تفوزان بجائزة المان بوكر 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:22 م
جريدة الدستور
إيهاب مصطفى
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أعلنت منذ قليل، نتائج جائزة المان بوكر البريطانية، وفاز بها كل من مارجريت أتوود وبرناردين إيفاريستو.

يذكر أن القائمة القصيرة تضمنت رواية "10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب" للكاتبة التركية الشهيرة إليف شافاق، و"رواية "أوركسترا الأقليات"، للكاتب النيجيري تشيجوزي أوبيوما، ورواية "الوصايا"، للكاتبة الكندية مارجريت آتوود، ورواية "فتاة، وامرأة، وأخرى"، للكاتبة البريطانية برناردين إيفاريستو، و"كيشوت " للكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، ورواية "البط ونيوبريبورت" للكاتبة الأمريكية البريطانية لوسي إلمان، ويعد هذا اليوبيل الذهبي للبوكر بعد مرور 50 عام على أول جائزة سلمت عام 1969 للروائي بي إتش نيوباي عن رواية "شيء نلبي من أجله".

كما يشار إلى أن الجائزة كانت تُمنح من قبل لمواطني دول الكومنولث وأيرلندا فقط ثم تم تعديل اللائحة عام 2014 بعد جدل عنيف أثاره الكتاب الأمريكيون خصيصًا ليتمكنوا من التقديم للجائزة، وأصبحت تضم أي عمل أدبي مكتوب باللغة الإنجليزية وتم نشره في المملكة المتحدة.

وبلغت قيمة الجائزة في الماضي 21 ألف جنيه إسترليني حين كانت تمنحها شركة ماكونيل البريطانية، ثم ارتفعت إلى 50 ألف جنيه إسترليني عام 2002 بعدما أصبحت تحت رعاية شركة "مان جروب" الاستثمارية البريطانية ومن هنا جاءت تسميتها بجائزة المان بوكر.

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