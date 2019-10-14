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وائل الإبراشي: أردوغان يحاول إعادة الإمبراطورية العثمانية على جثث العرب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:21 م
أردوغان
أردوغان
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن السفاح أردوغان أصبح عنوانًا لمحاولات إعادة الإمبراطورية العثمانية على جثث العرب والأكراد، وكل دول العالم تنتفض في مظاهرات حاشدة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e": "مصر كانت مستوعبة ذلك منذ البداية وأن أردوغان هو قمة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وخدم أردوغان من جماعة الإخوان يلعبون دور صبي المعلم الذي يدافع عن السفاح والمعلم، ويسوقون تبريرات ساذجة ومضحكة لا تراعي دماء من قتلوا ومن تم تشريدهم والمشاهد التي نراها في الصور والفيديوهات التي يتم تداولها في كل الوسائل العالمية".

وتابع: "الخندق الذي نحاربه يسقط الآن في مستنقع أمامنا وكلنا مدركين أن الجبهة التي تمثلها قطر، وجماعة الإخوان ووصولًا للجماعات الإرهابية الأكبر، هو تحالف لا نقول عنه تيار مستنير ومعتدل، ولا جماعات داعشية متشدده فكلهم في خندق واحد، وجملة البلتاجي الشهيرة تشير لذلك، والتي قال فيها: "يتوقف ما يحدث في سيناء إذا أعدتم محمد مرسي للحكم من جديد"، وأشار إليها الرئيس السيسي بالأمس متسائلًا هل من الصدف أن تتم العملية الإرهابية في سيناء يوم الجمعة، حينما فشلوا، في حين أن الأسبوعين السابقين لم يكن هناك أي عمليه لأنهم راهنوا على إعادة الفوضى للبلاد.

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