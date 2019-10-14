مستشفى المعلمين تدرب طلاب صيدلة 6 جامعات مصرية على علوم الصيدلة الاكلينيكية الحديثة

أعلن مستشفى المعلمين أنه استجاب لطلب 6 جامعات مصرية هى القاهرة وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والمنصورة وأكتوبر للعلوم والاداب لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الصيدلة بهذه الجامعات بالمستشفى خلال العام الدراسى الحالى على الاحدث فى علوم الصيدلية الاكلينيكية.



وأكد الدكتور بهاء ابو زيد مدير مستشفي المعلمين أن تدريب المستشفى لطلاب كليات الصيدلة ببعض الجامعات المصرية ياتى فى اطار دعم المستشفى ودعم شركة نيوهارت التى تدير المستشفى لمنظومة التعليم الطبى فى مصر وبهدف رفع كفاءة طلاب التخصصات الطبية فى الجامعات المصرية وتزويدهم بأحدث ما يمتلكه المستشفى من خبرات عمليه ودراسات تطبيقية وتعميم الاستفادة من امكانيات ومهارات فريق عمل قسم الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفى

من جانبه اوضح الدكتور محمد ماهر المدير التنفيذى لنيوهارت ان تدريب مستشفى المعلمين لطلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية يستهدف وضع الطالب على بداية الطريق الصحيح لممارسة الصيدلة الاكلينيكية من خلال معرفة اساسيات الممارسة العملية للصيدلة الاكلينيكية وتعريفه بدور الصيدلى الاكلينيكى فى العمل بالاقسام المختلفة وفى رعاية الحالات الحرجة والقلب ووحدة الغسيل الكلوى ومعرفة توصيات الصيدلى الاكلينيكى فى الحالات المرضية المختلفة وتعليمى الطلاب اساسيات التغذية العلاجية لمرضى الامراض المزمنة ومرضى الكلى والكبد والاورام وتغذية المرضى داخل الرعاية المركزة

واشار ماهر الى ان تدريب طلاب الجامعات وطلاب الماجستير المهنى للصيدلة الاكلينيكية داخل مستشفى المعلمين يشمل تخصص الرعاية الحرجة وهو واحد من اجدد التخصصات فى الصيدلة والتى يتبنى قسم الصيدلة الاكلينيكية بمستشفى المعلمين تطبيقه للمساعدة على تطوير المنظومة الصحية بالمستشفى والعناية بالمريض من الاثار الجانبية والتداخلات بين الادوية والتى تصل بعضها الى الضرر بالمريض وتقليل التكلفة المادية على المريض من خلال اعطاء المريض العلاج المطلوب والمناسب للمريض بدون تعدد ادوية كثيرة

واوضح الدكتور احمد عصام مدير قسم الصيدلة الاكلينيكية مسئول برنامج تدريب طلاب كليات الصيدلة بالمستشفى ان نجاح قسم الصيدلة الاكلينيكية فى ان يجعل من المستشفى مقصد الجامعات المصرية فى تدريب طلابها وبحسب شهادات قيادات الكليات التى يتم تدريب طلابها بالمستشفى انفسهم يعود الى وجود فريق عمل بالقسم من اكفأ الصيادلة فى مصر متنوعي الخبرات فى تخصص الحالات الحرجة والقلب والامراض المعدية والتغذية العلاجية والاورام حاصلين على مؤهلات ودرجات علمية مثل ماجستير الصيدلة الاكلينيكية والفارم دى والزمالة المصرية تخصص الصيدلة الاكلينيكية والبورد الامريكى تخصص الفارمكوثيرابى والحالات الحرجة

واشار د. احمد عصام الى ان قسم الصيدلة الاكلينيكية يشارك بفاعلية فى فريق ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفى ، كذلك فان البرنامج التدريبى الذى يقدمه القسم يعد من اقوى برامج التدريب فى مجال الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية فضلا عما يتمتع به المستشفى من امكانيات من توفير قاعة للتدريب والمحاضرات ومجهزة باعلى الاجهزة فى عرض المادة التدريبية

واضاف د.احمد عصام ان خطة ادارة المستشفى بالتعاون مع القسم لتدريب الطلاب تشمل دخولهم الرعايات المركزة والاقسام المختلفة للتعامل مع ملفات المرضى والتى تحتوى على العلاج الذى يتم مراجعته من قبل الصيادلة الاكلينيكين بالقسم و بالتعاون مع اطباء واستشارى الرعاية وذلك تحت اشراف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى وتدريب الطلاب على اعطاء التوجيهات للمريض وطريقة استخدام الدواء الاستخدام الامثل فضلا عن محاضرات مكثفة لاشهر الامراض فى تخصص الحالات الحرجة والقلب وطريقة علاج كل مرض ودور الصيدلى الاكلينيكى فى وضع خطة العلاج مع الاطباء و تعليم الطالب كيفية عمل البروتوكلات مثل بروتوكول المضادات الحيوية وتحضير العلاج والالبومين وحضور مرور الاستشارى بالرعاية مع الصيادلة الاكلينيكين بالقسم