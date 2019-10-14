الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

من بينها القاهرة وأسيوط والمنيا والمنصورة...

مستشفى المعلمين تدرب طلاب صيدلة 6 جامعات مصرية على علوم الصيدلة الاكلينيكية الحديثة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:07 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلن مستشفى المعلمين أنه استجاب لطلب 6 جامعات مصرية هى القاهرة وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والمنصورة وأكتوبر للعلوم والاداب لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الصيدلة بهذه الجامعات بالمستشفى خلال العام الدراسى الحالى على الاحدث فى علوم الصيدلية الاكلينيكية.

وأكد الدكتور بهاء ابو زيد مدير مستشفي المعلمين أن تدريب المستشفى لطلاب كليات الصيدلة ببعض الجامعات المصرية ياتى فى اطار دعم المستشفى ودعم شركة نيوهارت التى تدير المستشفى لمنظومة التعليم الطبى فى مصر وبهدف رفع كفاءة طلاب التخصصات الطبية فى الجامعات المصرية وتزويدهم بأحدث ما يمتلكه المستشفى من خبرات عمليه ودراسات تطبيقية وتعميم الاستفادة من امكانيات ومهارات فريق عمل قسم الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفى
من جانبه اوضح الدكتور محمد ماهر المدير التنفيذى لنيوهارت ان تدريب مستشفى المعلمين لطلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية يستهدف وضع الطالب على بداية الطريق الصحيح لممارسة الصيدلة الاكلينيكية من خلال معرفة اساسيات الممارسة العملية للصيدلة الاكلينيكية وتعريفه بدور الصيدلى الاكلينيكى فى العمل بالاقسام المختلفة وفى رعاية الحالات الحرجة والقلب ووحدة الغسيل الكلوى ومعرفة توصيات الصيدلى الاكلينيكى فى الحالات المرضية المختلفة وتعليمى الطلاب اساسيات التغذية العلاجية لمرضى الامراض المزمنة ومرضى الكلى والكبد والاورام وتغذية المرضى داخل الرعاية المركزة
واشار ماهر الى ان تدريب طلاب الجامعات وطلاب الماجستير المهنى للصيدلة الاكلينيكية داخل مستشفى المعلمين يشمل تخصص الرعاية الحرجة وهو واحد من اجدد التخصصات فى الصيدلة والتى يتبنى قسم الصيدلة الاكلينيكية بمستشفى المعلمين تطبيقه للمساعدة على تطوير المنظومة الصحية بالمستشفى والعناية بالمريض من الاثار الجانبية والتداخلات بين الادوية والتى تصل بعضها الى الضرر بالمريض وتقليل التكلفة المادية على المريض من خلال اعطاء المريض العلاج المطلوب والمناسب للمريض بدون تعدد ادوية كثيرة
واوضح الدكتور احمد عصام مدير قسم الصيدلة الاكلينيكية مسئول برنامج تدريب طلاب كليات الصيدلة بالمستشفى ان نجاح قسم الصيدلة الاكلينيكية فى ان يجعل من المستشفى مقصد الجامعات المصرية فى تدريب طلابها وبحسب شهادات قيادات الكليات التى يتم تدريب طلابها بالمستشفى انفسهم يعود الى وجود فريق عمل بالقسم من اكفأ الصيادلة فى مصر متنوعي الخبرات فى تخصص الحالات الحرجة والقلب والامراض المعدية والتغذية العلاجية والاورام حاصلين على مؤهلات ودرجات علمية مثل ماجستير الصيدلة الاكلينيكية والفارم دى والزمالة المصرية تخصص الصيدلة الاكلينيكية والبورد الامريكى تخصص الفارمكوثيرابى والحالات الحرجة
واشار د. احمد عصام الى ان قسم الصيدلة الاكلينيكية يشارك بفاعلية فى فريق ترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفى ، كذلك فان البرنامج التدريبى الذى يقدمه القسم يعد من اقوى برامج التدريب فى مجال الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية فضلا عما يتمتع به المستشفى من امكانيات من توفير قاعة للتدريب والمحاضرات ومجهزة باعلى الاجهزة فى عرض المادة التدريبية
واضاف د.احمد عصام ان خطة ادارة المستشفى بالتعاون مع القسم لتدريب الطلاب تشمل دخولهم الرعايات المركزة والاقسام المختلفة للتعامل مع ملفات المرضى والتى تحتوى على العلاج الذى يتم مراجعته من قبل الصيادلة الاكلينيكين بالقسم و بالتعاون مع اطباء واستشارى الرعاية وذلك تحت اشراف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى وتدريب الطلاب على اعطاء التوجيهات للمريض وطريقة استخدام الدواء الاستخدام الامثل فضلا عن محاضرات مكثفة لاشهر الامراض فى تخصص الحالات الحرجة والقلب وطريقة علاج كل مرض ودور الصيدلى الاكلينيكى فى وضع خطة العلاج مع الاطباء و تعليم الطالب كيفية عمل البروتوكلات مثل بروتوكول المضادات الحيوية وتحضير العلاج والالبومين وحضور مرور الاستشارى بالرعاية مع الصيادلة الاكلينيكين بالقسم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"السيسي بيعصبهم".. قطر تنكل بمواطن مصري لتشابه اسمه مع الرئيس

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل رحلة قطار "المونوريل" من الجيزة إلى 6 أكتوبر

منذ يوم

تعرف على أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

منذ حوالي 13 ساعة

خالد علي يدعي اختفاء إسراء عبدالفتاح ويظهر معها في النيابة

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

في مثل هذا اليوم.. وفاة أمير الشعراء

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"ثقافة جنوب سيناء" تناقش تأثير الطاقة فى حياتنا العملية

"أتوود" و"إيفاريستو" تفوزان بجائزة المان بوكر 2019

محمد سليم شوشة يناقش "سنوات التيه" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

صفحتنا ع الفيس بوك