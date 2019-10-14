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الثقافة

محمد سليم شوشة يناقش "سنوات التيه" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل القاص والروائي محمد سليم شوشة حول روايته "سنوات التيه"، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات" الذي يذاع في الخامسة مساءً، على شاشة النيل الثقافية.

تدور أحداث "سنوات التيه"، حول شخصية "ماهر جميل" أحد اللاجئين السوريين الذين يعيشون بمصر وتربطه علاقة بإحدى الفتيات، وتظل تطارده مشاهد الحرب فى بلاده مشكلة هاجسا وكابوسا له، وتأتى الرواية كمحاولة لمعالجة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وأثره على المجتمع بشكل غير مباشر، فى إطار اجتماعى ورومانسي.

من أجواء الرواية:
المشنقة الرابعة فوق الباب مباشرة، وهى الأولى من حيث الصنع، أعددتها من مفرش سرير أشد قزارة من المفرش الحالى، ربما يكون الدافع الأول للمشانق كلها هو مفرش السرير وليس مديحة. ليس الآن وقت البحث عن أسباب المشانق، فالمشانق لا تحتاج لأسباب قد تظهر فى حياة أى أحد بدون أى سبب، ربما تأتى فى صورة جنون أو اضطراب خفيف أو حتى مجرد قلق. أنا لا أهرب من المواجهة، ولكن بصدق أريد ألا أنشغل كثيرا بأسباب المشانق... الأجدى هو أن أجربها، أن أختبر قدرتها على قتلى.

والدكتور محمد سليم شوشة صدرت له روايات "جزيرة القرد 2019، و"نصف يوم" 2013، و"شرود أبيض" عام 2014، و"سور ثلجى فى الصحراء" فى عام 2016.

كما صدرت له مجموعة قصصية بعنوان "ذات النقاب الزنجية" عام 2010، والعديد من الدراسات النقدية، وحصل على الجائزة الأولى فى المواهب من المجلس الأعلى للثقافة فى مصر عن رواية "شرود أبيض" لعام 2013، والمركز الأول فرع الرواية بالمسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 2015 2016 عن رواية "سور ثلجى فى الصحراء".

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