محلل تونسي: إذا رفض النواب المبادرات التشريعية سيجدوا حزما شعبيا داعما للرئيس

قال باسل الترجمان، الكاتب والمحلل التونسي، إن العلاقة التاريخية بين تونس ومصر وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس قيس سعيد شيء يُحسب له لأنه أول رئيس عربي يهنيء نظيره التونسي.



وأضاف "الترجمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الشعب التونسي اختار الرئيس قيس سعيد كرد فعل لسنوات مضت تم فيها عدم احترام خيار الشعب التونسي، لافتا إلى أن الشعب التونسي في 2014 خرج للتصويت للباجي قائد السبسي وحزبه من أجل التغيير والإصلاح، متابعا: للأسف كل هذا سقط، حيث سقطت أحلام الشباب التونسي بإيجاد عمل وحياة كريمة ورؤية وأمل للمستقبل.



وأوضح الكاتب والمحلل التونسي: أن هذه الأحلام سقطت مع تحالفات وغرق الأطراف السياسية في حسبات سياسية ضيقة، مشيرا إلى أنهم لم يفهموا أن هناك عقاب سيتم بالانتخابات، لافتا إلى أنهم دخلوا الانتخابات بنوع من الاستهزاء والاستهتار وكأن الشعب التونسي فقد الأمل.





واستكمل: "عندما سيرفض مجلس النواب المبادرات التشريعية سيجدوا حزام شعبيا داعما لقيس سعيد".



