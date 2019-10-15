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عالم

رياض درار: مطالبتنا للجيش السورى فى الدفاع عن الحدود جزء من بناء الثقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد رئيس مجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، أن مخاطبة الجيش السورى للمشاركة فى العمليات الدفاعية على الحدود السورية، هو جزء من حالة بناء الثقة، يمكن أن يبنى عليها مواقف سياسية لاحقة.

وتابع "درار" خلال حواره لـ"الدستور"، أن مسئولية الجيش السورى هي الدفاع عن الحدود، وأيضا مسئوليتنا أن لا نتوقف عن مطالبته بدوره الحقيقي الذى يجب أن يمارسه.

وأكد "درار" أن قوات سوريا الديمقراطية لم تتوقف عن دعوة الجيش السورى، من أجل أن يكونوا معا لحظة التسوية من خلال العمل وحماية الحدود معا.

وطالب "درار" الجيش السورى بأن يكون موجودا اليوم فى الشمال السورى وأن يكون هناك دفاعات جوية لأن الطيران التركى مؤثر وضاغط على قوات سوريا الديمقراطية، لافتا إلى تواجده فى عفرين ومشاركته فى حماية الحدود والأجواء بعد مطالبة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح درار أن هذا الحضور والمشاركة هى فى سياق البدايات التى تؤثر على أن يكون هناك تفاهمات سياسية حقيقية.

وحول الدور الروسى وهل من الممكن تدخله وتعاونه مع الجيش السورى وقوات سوريا الديمقراطية فى وقف العدوان التركى، أوضح درار أن الدور الروسى هو دور ضامن للاستانا وهو مؤثر فى العلاقة مع تركيا ويمكن أن يكون له القدرة على وقف العمليات فى حال لو تمت التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية على شكل وتصور مستقبله.

وأكد درار أن روسيا يمكن أن تلعب دورا إيجابيا وتساعد فى تحقيق السلام فى سوريا، وبما أن أردوغان جزء من عملية استانا وحلف استانا الثلاثى، يمكن أن يستمع لنصائح روسيا فى هذه المسألة.

وحول وقوع مواجهة حرب مع تركيا، قال درار قد لا يحدث أى مواجهة، متبعا "لكن نحن سنقاوم وسندافع وسنستعيد ما تم أخذه فى الأيام الماضية فتل ابيض ورأس العين هى مناطق سورية لا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز التصرف بها بأى شكل من الأشكال، وعلينا نحن وعلى قوات الجيش السورى استعادة هذه المناطق.

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