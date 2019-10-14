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عالم

على خطى إيران.. تفاصيل خطة ترامب لتدمير اقتصاد تركيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:57 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حزمة عقوبات قاسية ستؤدي لتدمير الاقتصاد التركي كما هدد في السابق إذا تخطت الخط المسموح به في سوريا.

ونشر الرئيس الأمريكي مساء اليوم بيانا بشان العقوبات التي سيقرها التي تركيا بسبب عملياتها العسكرية المستمرة ضد سوريا منذ الأربعاء الماضي، وتعهد ترامب بأنه سيوقع قريبا أمرا رئاسيا يقر فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة التركية وأي مسؤول يشارك أو يدعم الهجوم التركي على شمالي سوريا.

وبشان تفاصيل العقوبات الاقتصادية قال ترامب في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إنه سيوقف محادثات تجارية مع تركيا تقدر بـ 100 مليار دولار، كما أعلن زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على صادرات الصلب التركي إلى الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 50 % من قيمة الصادرات.

وبخلاف ذلك تعهد ترامب بإصدار أوامر تتيح فرض عقوبات على أي شركات أو أفراد تدعم هذه الأفراد، وفرض عقوبات ستشمل القطاع المالي التركي الأمر الذي يهدد تعامل البنوك التركية مع البنوك الأمريكية وبنوكا أخرى حول العالم كما حدث مع إيران وضرب نظامها كلية.

وتعهد ترامب بتدمير اقتصاد ترميا بسبب استمرار هجمات القوات التركية على شمالي سوريا، مشددا على أن القرار التنفيذي الذي سيوقعه سيتيح فرض عقوبات مؤلمة على تركيا.

وشدد ترامب في بيانه على أنه منذ يومه الأول في البيت الأبيض تعهد بدعم الأقليات وحقوق الإنسان، مطالبا تركيا بحماية الأقليات الدينية والعرقية واللاجئين وذلك في إشارة إلى الأكراد الذي يعمل رجب طيب أردوغان على تهجيرهم من شمالي سوريا.

وأشار ترامب إلى أنه حذر أردوغان من أن عملياته شمالي سوريا ستسمح بعودة تنظيم داعش الإرهابي مجددا على المنطقة الأمر الذي يهدد أمن واستقرار الجميع.

وأوضح ترامب أنه امر بعودة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بعد نجاح الولايات المتحدة في القضاء على خلافة داعش، لكنه أمر بإبقاء بعض القوات الأمريكية في منطقة التنف الحدودية بين العراق وسوريا من أجل مراقبة الأوضاع.

كان الرئيس الأمريكي هدد في 7 أكتوبر الجاري بتدمير اقتصاد تركيا "إذا فعلت أي شيء خارج المسموح به في شمال سوريا".

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