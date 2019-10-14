مفاجأة.. مركز السوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة وراء اختراق هاتف مرتضى منصور

كشف الإعلامي محمد صفوت العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، مفاجأة عن اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور، وانتحال رقم دولي لاسمه وإرسال رسائل من خلاله.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه أثناء تواجده في المركز التكنولوجي للسوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة القطرية، تم اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور أمامه، من خلال بعض الخبراء في المركز.

واستكمل أن مدير المركز تعمد أن يريه عملية الاختراق هذه ليعطيه رسالة بأنه قادر على اختراق أي شيء داخل مصر، لافتا إلى أن هذا المركز يستعين بخبراء من شركات عالمية في هذا المركز.