"الغد": مستعدون بشكل جيد لانتخابات المحليات

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الحزب يقوم بعمل اجتماعات بشكل مستمر مع أمانات المحافظات من أجل الاستعداد لانتخابات المحليات، مضيفًا أن الحزب لديه كوادر سيدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.



وأضاف "موسي"، في تصريحات لـ"الدستور": نحن مستعدون بشكل قوي للمحليات في مختلف المحافظات، خاصة أن الحزب لديه أسماء في 23 محافظة سيدفع بهم، والشباب والمرأة سيكون لهم نصيب الأكبر في انتخابات المحليات المقبلة.



وتابع: "أما بالنسبة إلى مجلس مجلس النواب نحن لدينا حوالي 55 أسم سندفع بهم إلى انتخابات المجلس المقبلة، خاصة أن الحزب خلال الفترة الأخيرة أنضم له أسماء لها خبرات وثقل في العمل السياسي، والحزب ينافس بشكل قوي في مجلس النواب، وكل حزب من أحزاب التحالف هينزل بالناس بتوعة".