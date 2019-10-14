الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

"عبد النعيم": للإعلام دور قوي في مواجهة الإرهاب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:53 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
شاركت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد عبد النعيم، فى مؤتمر دور الإعلام في مواجهة الإرهاب المنعقد فى شرم الشيخ.

وأكد "عبد النعيم" خلال كلمته على دور سيناء التي ضحى بها جنود الأرض لتحريرها من الطغاة، وأن هناك هجمات شرسة على مصرنا الحبيبة من بعض المنظمات تعمل مشاركات عامة وهى بعيدة عن العمل الحقوقى، معقبا: "أخص بالذكر هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية هما داعمين للإرهاب ويقومون بغطاء سياسى لتقسيم الدول ويكيل بمكيالين من أجل تفتيت منطقتنا ودورنا كمجتمع مدني ومنظمات حقوقية الرد على تقاريرهم وكشف مخططاتهم التى تستهدف مصر وعقدنا جلسات داخل الأمم المتحدة بجنيف وتناولنا ملف الاختفاء القسري".

وأضاف: "تحدثنا داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان لسحب هذه الصفة من تلك الشركات العامة التي تدعمها قطر وتهاجم مصر وتقديم تقارير خاطئة عن التهجير القسري فى سيناء حتى تنال من مصر وأمنها واستقرارها في المنطقة مما يؤثر بالسلب على اقتصادها وأمنها وتمنع توافد السياح إليها وهذا مخطط على الدولة المصرية".

وأشار "عبد النعيم"، إلى دور الإعلام فهو سلاح قوي وعلى أصحاب المهنة أن يتقنوا حسن استخدامه.. ومواثيق الشرف تمنح فرصة للإعلاميين لإعادة التوازن للمشهد الإعلامى فله دور فى نشر الحقائق، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والشائعات التي تضرب المجتمع، وأن رسالة الإعلام الهادف تعمل على نقل وإظهار الحقائق للمستمع والمشاهد دون تزييف أو إدخال أي أغراض شخصية.

ولفت، إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي، يعطي فرصة كبيرة للإعلاميين لإعادة التوازن للمشهد الإعلامي، وتقديم صورة حقيقية لكي تخرجه من كل النظم التي تسيء إليه ليقدم الصورة الحقيقية، مؤكدًا أن الإعلام سلاح قوي ولذلك يجب على ممتهن هذه المهنة أن يدرك الدور العظيم الذى يقوم به وأن ميثاق الشرف الإعلامي تشتمل بنوده على ترتيب وصياغة أولوية المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع، ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف والالتزام بالحقائق، والامتناع عن اختلاق الوقائع أو إطلاق الأخبار المفبركة أو المصطنعة أو المضللة، والاعتماد على مصادر معلنة وواضحة ومسؤولة ومتخصصة كلما أمكن وضرورة تجنب تداول الشائعات والأخبار المجهلة، وعدم خلط الخبر بالرأي أو تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع مساحة للالتباس بين المعلومة والرأي الشخصي، وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها، بالإضافة إلى الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها، وتجنب التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة، والالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.

وفي ختام كلمته، أكد على أهمية دور الشباب الحيوي في بناء الأمم، والذى يأتى من فهم عميق لحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم، إلى جانب إدراكهم للقضايا التى تشغل الرأى العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الديهي يفضح مخطط تركيا للسيطرة على سوريا والعراق ولبنان

منذ حوالي 13 ساعة

خالد علي يدعي اختفاء إسراء عبدالفتاح ويظهر معها في النيابة

منذ حوالي 14 ساعة

فان دام ورجاء الجداوي يشعلان مواقع التواصل (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

والدة الطفلة سندس: "الحكم برد ناري والعزاء بعد الإعدام" (فيديو)

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

في مثل هذا اليوم.. وفاة أمير الشعراء

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"ثقافة جنوب سيناء" تناقش تأثير الطاقة فى حياتنا العملية

"أتوود" و"إيفاريستو" تفوزان بجائزة المان بوكر 2019

محمد سليم شوشة يناقش "سنوات التيه" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

صفحتنا ع الفيس بوك