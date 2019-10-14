"عبد النعيم": للإعلام دور قوي في مواجهة الإرهاب

شاركت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة المستشار محمد عبد النعيم، فى مؤتمر دور الإعلام في مواجهة الإرهاب المنعقد فى شرم الشيخ.



وأكد "عبد النعيم" خلال كلمته على دور سيناء التي ضحى بها جنود الأرض لتحريرها من الطغاة، وأن هناك هجمات شرسة على مصرنا الحبيبة من بعض المنظمات تعمل مشاركات عامة وهى بعيدة عن العمل الحقوقى، معقبا: "أخص بالذكر هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية هما داعمين للإرهاب ويقومون بغطاء سياسى لتقسيم الدول ويكيل بمكيالين من أجل تفتيت منطقتنا ودورنا كمجتمع مدني ومنظمات حقوقية الرد على تقاريرهم وكشف مخططاتهم التى تستهدف مصر وعقدنا جلسات داخل الأمم المتحدة بجنيف وتناولنا ملف الاختفاء القسري".



وأضاف: "تحدثنا داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان لسحب هذه الصفة من تلك الشركات العامة التي تدعمها قطر وتهاجم مصر وتقديم تقارير خاطئة عن التهجير القسري فى سيناء حتى تنال من مصر وأمنها واستقرارها في المنطقة مما يؤثر بالسلب على اقتصادها وأمنها وتمنع توافد السياح إليها وهذا مخطط على الدولة المصرية".



وأشار "عبد النعيم"، إلى دور الإعلام فهو سلاح قوي وعلى أصحاب المهنة أن يتقنوا حسن استخدامه.. ومواثيق الشرف تمنح فرصة للإعلاميين لإعادة التوازن للمشهد الإعلامى فله دور فى نشر الحقائق، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في مواجهة الإرهاب والشائعات التي تضرب المجتمع، وأن رسالة الإعلام الهادف تعمل على نقل وإظهار الحقائق للمستمع والمشاهد دون تزييف أو إدخال أي أغراض شخصية.



ولفت، إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي، يعطي فرصة كبيرة للإعلاميين لإعادة التوازن للمشهد الإعلامي، وتقديم صورة حقيقية لكي تخرجه من كل النظم التي تسيء إليه ليقدم الصورة الحقيقية، مؤكدًا أن الإعلام سلاح قوي ولذلك يجب على ممتهن هذه المهنة أن يدرك الدور العظيم الذى يقوم به وأن ميثاق الشرف الإعلامي تشتمل بنوده على ترتيب وصياغة أولوية المادة المنشورة والمعروضة والمذاعة بشكل يعكس الأولويات الحقيقية للمجتمع، ويبتعد عن الإثارة المنبوذة والشجار الأجوف والالتزام بالحقائق، والامتناع عن اختلاق الوقائع أو إطلاق الأخبار المفبركة أو المصطنعة أو المضللة، والاعتماد على مصادر معلنة وواضحة ومسؤولة ومتخصصة كلما أمكن وضرورة تجنب تداول الشائعات والأخبار المجهلة، وعدم خلط الخبر بالرأي أو تكون الحدود الفاصلة بينهما واضحة للجمهور بما لا يدع مساحة للالتباس بين المعلومة والرأي الشخصي، وكفالة حق الرد والتصحيح بما يتناسب مع مساحة المادة الإعلامية ومكان نشرها أو بثها، بالإضافة إلى الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوى القضائية والجرائم بصورة تؤدى إلى تبريرها، وتجنب التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاة، والالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة.



وفي ختام كلمته، أكد على أهمية دور الشباب الحيوي في بناء الأمم، والذى يأتى من فهم عميق لحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم، إلى جانب إدراكهم للقضايا التى تشغل الرأى العام.