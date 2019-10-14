"تعليم الجيزة" تشارك فى تجربة مواجهة الأزمات والكوارث (صور)

شارك خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية "صقر 53"، الذي نفذته محافظة الجيزة بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية.



وأكد محافظ الجيزة، أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية والأمنية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، إضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة التصرف حيال المواقف والتأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي.



وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال متابعته لأعمال اصطفاف المعدات للجهات المشاركة في التدريب، بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي العسكري، والمستشار العسكري للمحافظة.