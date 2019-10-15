عبد حامد المهباش: تركيا تستهدف دور العبادة والمدنيين.. وتأييد قطر للعدوان مخجل

قال عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن الهجوم التركي على الأكراد غير مبرر ومعارض لكافة المواثيق الدولية، كما أنه أدى إلى نزوح أكثر من 70 ألف نسمة من أهالي المنطقة، مشيرا إلى أن هدف أردوغان من هذا الهجوم هو احتلال الأراضي السورية، مؤكدا أن خيار الأكراد في هذه الحرب هو المقاومة والدفاع عن أراضينا، حتى استرجاعها من العدوان التركى.



بداية.. كيف ترى الهجوم التركي على الأكراد؟

الهجوم التركى على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو هجوم غير مبرر ومعارض لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا الهجوم تسبب فى كارثة إنسانية كبيرة، حيث نزح أكثر من 70 ألف نسمة من أهالى المنطقة التى يتم استهدافها على طول الشريط الحدودى المحاذى لتركيا، وهؤلاء المواطنين النازحين هم من كل المكونات وليس الأكراد فقط، فهم من العرب والكرد وكافة المكونات الأخرى فى الشمال السورى، وهذا القصف الهمجى لم يستنثى أحدا حتى دور العبادة لم تسلم، هناك كنيسة تم قصفها وتم استشهاد بعض المدنيين هناك بجانب الجرحى.



ما هو الهدف الرئيسى لأردوغان من الهجوم؟

الغاية من هجوم أردوغان هو تطبيق سياسة التطهير العرقى للمكون الكردى، وإسكان اللاجئين السوريين الموجودين فى تركيا فى هذه المنطقة التى يحاول الاعتداء التركى احتلالها من الأراضى السورية، وهى سياسة التهجير الديمغرافى التى ينتهجها أردوغان، وقد عمل على ذلك فى عفرين، هؤلاء اللائجون فى تركيا ليس هم من أبناء شمال شرق سوريا، فأبنائنا هناك دعوناهم مرارا للعودة، وأغلبية السوريين فى تركيا هم من الداخل السورى، ويريد أردوغان أن يسكنهم فى هذه المناطق التى يريد أن احتلالها.



كم عدد ضحايا العدوان التركي على الأكراد حتى الآن؟

يوجد 10 شهداء من المدنيين من كل المكونات، حيث أن هناك عائلة سريانية قتلت واستشهدت بأكملها بجانب القتلى من الكرد والعرب والأطفال والنساء.



ما هو الدور العربي الذي ينتظره الأكراد؟ وهل سيكون لجامعة الدول العربية دور في إيقاف العدوان التركي؟

حقيقة نحن فى الإدارة الذاتية نعول على الموقف العربى، وقد دعا الأمين العام للجامعة العربية أعضاء الجامعة للاجتماع، ونحن نعول على هذه الاجتماع أن يخرج بقرارت واضحة وصارمة لوقف وردع العدوان وأن يكون لهذا القرار تأثير على المجتمع والأسرة الدولية كلها.



كيف ترى تأييد قطر للموقف التركي؟

دور قطر هو دور مخجل تجاه دولة عربية، وهي سوريا وتحديدا شمال وشرق سوريا موقف مخزى ومخجل، وهو يتناغم مع أردوغان زعيم تنظيم الإخوان الذى يجمعه مع قطر، فكان الأحرى بهم أن يدينوا هذا القصف وليس أن يشجعوا الأتراك على احتلال المزيد من الأراضى السورية.



ما هو الحل للأزمة الحالية من وجهة نظرك؟

حل الأزمة السورية بشكل عام من خلال الحوار السورى السورى، وأن يكون هذا الحل عبر الطرق السلمية وليس بالطرق العسكرية هذا على الصعيد الداخلى السورى، ولكننا أيضا مع دول الجوار وخاصة تركيا التى توصمنا دائما بالإرهاب، نحن نؤمن أن يكون حل هذه المسالة بالحوار والطرق السلمية وليس بالعدوان العسكرى، نحن فى شمال وشرق سوريا وكافة المكونات السورية الكردية والشركسية والسرينانية والترجمانية وكل المكونات الأخرى سندافع عن سيادة الأراضى السورية، ونقف خلف القوات العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية.



هل من الممكن أن يكون هناك تحالف بين الأكراد والحكومة السورية فى مواجهة الهجوم التركى؟

نحن لم نقطع التواصل مع الحكومة السورية أبدا، فهناك قنوات تواصل، وقد حدثت عدة لقاءات من أجل تذليل الخلافات والتوصل إلى حلول ترضى الطرفين، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية، وقدمنا خارطة طريق لروسيا ونأمل أن تأخذ دورها الإيجابى والفاعل للضغط على الحكومة السورية من أجل إيجاد حلول ترضى أبناء سوريا جميعا، ونحن نعتقد أن كل أبناء سوريا بغض النظر عن مكوناتهم وعن أرضهم أو دينهم أو توجهاتهم يجب أن يشاركوا الجميع فى إدارة بلادهم دون تهميش لأحد منهم.



هل من الممكن أن يهرب أسرى داعش من السجون وخاصة بعد ضرب تركيا لسجن بمدينة القامشلى.

قصف سجن فى مدينة القامشلى يوجد به عدد كبير من أسرى داعش المقاتلين المهاجرين، وهذا قد يتسبب فى هروب الكثير من هؤلاء المساجين خارج السجن وهذه حالة خطيرة لا يتأذى منها فقط السوريين ولكن كافة دول العالم أجمع.



ما هو التحرك الذى سيقوم به الأكراد للرد على العدوان التركى؟

خيارنا هو المقاومة والدفاع عن أراضينا حتى استرجاعها من العدوان التركى.