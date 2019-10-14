ايمان طلعت: "تنسيقية الأحزاب" تضع المرأة نصب عينيها

قالت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الشعب الجمهوري، إن التنسيقية تضع المرأة نصب عينيها؛ من خلال لجنة التمكين والدمج، مؤكدة أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الاستحقاقات في الفترة الأخيرة، والتي حفظ لها الحق فيها الدستور المصري، والذي أعطاها الحق أيضًا في الرقابة والتشريع.



وأشارت خلال الصالون الثاني للتنسيقية، إلى أن التنسيقية تسعى لرفع نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية من 40 إلى 50% والوصول إلى المرأة في النجوع والقرى، وتأهيلها لخوض الانتخابات.



وشددت على أن المرأة تعاني لممارسة الحياة السياسية، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة كناخبة، والتواصل مع الطالبات في الجامعات المصرية، قائلة: "إن الشرعية الرئيسية للحياة السياسية في مصر هي الأحزاب ما يتطلب من رؤساء الأحزاب وضع المرأة في خطتها".