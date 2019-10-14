وائل الإبراشي: لولا 30 يونيو لابتعل الإخوان تونس

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن فوز قيس سعيد أستاذ القانون الذي ليس له أي علاقة بالسياسة ولا ينتمي لأي أحزاب سياسية ولا ينتمي إلى القوى الحركية في الشارع بمنصب رئاسة تونس، كان بمثابة صرخة قوية ضد كل النخب في تونس وضد جماعة الإخوان فيها.



وأضاف خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية "on e": "كل ما حدث في تونس نتيجة حصيلة نجاح 30 يونيو، فلولا نجاحها وإسقاط الإخوان لابتعلت الإخوان تونس، وما أدرك الشعب التونسي أهمية أن يطيح بهذه الجماعة وأنها لا تصلح للحكم".



وتابع: "الإخوان نجحوا في الانتخابات ولكنهم لا يستطيعون تشكيل الحكومة إلا بالخضوع لشروط القوى المدنية وليس لديهم الأغلبية الساحقة".



