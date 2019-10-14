راما نجيب.. فتاة امتهنت المحاماة صباحا ولعب كرة القدم مساءً

وتابعت: "كان هذا هو بداية احترافي للعب كرة القدم فى العديد من النوادي، حتى أصبحت ضمن الفريق الأول للنادي والمنتخب، وبعد التخرج تحولت لمحامية صباحا ولاعبة ومدربة كرة قدم للفتيات مساء".













عرض برنامج "مساء DMC" فيديو لـ فتاة تُدعى "راما نجيب"، وهي فتاة مصرية احترفت مهنة المُحاماه منذ 12 عام تقريبا وما أن ينتهي وقت العمل اليومي حتى تُغير "راما" ثوب المحاماة لترتدي بدلًا منه زي لاعبة كرة قدم.وحكت "راما" قصتها مع كرة القدم، خلال برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلة: إن قصة شغفها بلعب كرة القدم بدأت منذ سن صغير، مشيرة إلى أنها كانت تحب لعب الكرة فى الشارع مع الأولاد، وعندما بلغت 14 عاما انضمت لفريق نادي لكرة القدم للفتيات.