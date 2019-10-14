دونالد ترامب: جاهز على تدمير الاقتصاد التركي وبسرعة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة قرارات خاصة بتركيا بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا.



وقال دونالد ترامب في تصريحاته، التي نشرتها قناة "إكسترا نيوز": "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".



وأضاف: "وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا".



وتابع: "الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%".



وأنهى كلامه قائلًا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".

