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دونالد ترامب: جاهز على تدمير الاقتصاد التركي وبسرعة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:40 م
سناء إسماعيلطباعة
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجموعة قرارات خاصة بتركيا بعد العدوان التركي على شمال شرق سوريا.
وقال دونالد ترامب في تصريحاته، التي نشرتها قناة "إكسترا نيوز": "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وأضاف: "وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا".
وتابع: "الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%".
وأنهى كلامه قائلًا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".
وقال دونالد ترامب في تصريحاته، التي نشرتها قناة "إكسترا نيوز": "أنا جاهز تمامًا لتدمير الاقتصاد التركي وبسرعة إذا استمر القادة الأتراك في السير على هذا النهج الخطير والمدمر".
وأضاف: "وزارة التجارة ستوقف مفاوضاتها بشأن صفقات تتجاوز 100 مليار دولار مع تركيا".
وتابع: "الضرائب المفروضة على الصلب المستورد من تركيا سترتفع بمقدار 50%".
وأنهى كلامه قائلًا: "سنسحب قواتنا لكننا سنحافظ على قوة محدودة في قاعدة التنف جنوبي سوريا لمنع إعادة انتشار داعش".