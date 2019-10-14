أحمد موسى يكشف مخططًا شيطانيًا لـ"أكاديمية التغيير" في قطر لإسقاط مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط خبيث لـ "أكاديمية التغيير" في قطر والتي تهدف لإسقاط الدولة المصرية، قائلا: إن أكاديمية التغيير في دويلة قطر دربت الخائنين على إسقاط الدولة المصرية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "يعملون على ضرب المجتمع من الداخل ومؤسسات الدولة ممثلة في القضاء والشرطة والقوات المسلحة".



وأوضح "موسى"، أنه من أجل إسقاط الدول يجب أن تكون الدولة هشة وغير متماسكة من خلال تمزيق الشعب إلى كتل مختلفة ويتم التفرقة بين الأديان السماوية والمذاهب والطوائف، وإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة.



وتابع: "دربوا الخائنين على تفكيك كل كتلة إلى عدة كتل متناحرة حسب الانتماء في السياسة والرياضة".

