الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

أبوالعينين يدعو لتطبيق قانون المنطقة الاقتصادية على كافة مشروعات الاستثمار

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:25 م
أبو العينين
أبو العينين
طباعة
◄ أبوالعينين خلال اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة للغرف التجارية :
- يجب دراسة المؤشرات الاقتصادية من سعر الطاقة والغاز والكهرباء والأراضي
- تطبيق مزايا قانون اقتصادية القناة بالمحافظات يحدث طفرة فى الاستثمار
- أدعو لإعادة النظر في قوانين الاستثمار لجذب استثمارات ضخمة
- إنشاء مدن صناعية متخصصة يخفض معدلات البطالة بالمحافظات إلى 0%
 -مصر حققت إعجازًا بالاستثمار والاقتصاد في سنوات قليلة .. والتصنيع مفتاح التقدم والتنمية
 
 
أكد محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أن إنشاء مناصق صناعية متخصصة والتحول للتخصص الانتاجى على مستوى المحافظات من شانه ان يخفض البطالة بالمحافظات الى صفر ،وضرب المثل بمدينة الأثاث بدمياط، مطالبا بانشاء مدينة صناعية متخصصة للبتروكيماويات وللسيارات وللصناعات الغذائية وغيرها من التخصصات القطاعية.
 
وأضاف أبوالعينين، خلال اجتماع هيئات مكاتب الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين، أن الصناعة وقع عليها ظلم كبير أدى إلى انهيار مؤسسات كبيرة على الرغم من أنها قاطرة النمو، مطالبا بضرورة النظر إلي الصناعة لنصبح دولة منافسة فى الأسواق الخارجية بمنتجاتنا المحلية، من خلال الأفكار غير التقليدية.
 
وطالب أبوالعينين ، بنشر فلسفة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فى كل القوانين لتحسين المناخ الاستثمارى فى السوق المصرى ككل كقانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس كالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، حيث تتمتع بالعديد من المزايا ووحدة جهة الإدارة.
 
وقال أبوالعينين، إنه يجب دراسة المؤشرات الاقتصادية من سعر الطاقة والغاز والكهرباء والأراضي لنعرف أين نحن من الاستثمار والنجاح العالمى ونصلح ما يمكن إصلاحه، خاصة أن مصر أصبحت على الخريطة الاستثمارية العالمية.
 
وأضاف: أن هناك فرقا بين السياسات والتشريعات عند بناء الدولة، فمصر لابد أن تكون متقدمة ومفتاح هذا التقدم الاستثمار والتصنيع، والإنتاج، لافتا إلى أن المستثمر هو بوابة التقدم.
 
وأشار أبوالعينين، إلى أننا حققنا إعجازا خلال سنوات قليلة، والمؤسسات الدولية العالمية تشهد بذلك، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد الإصلاحات الاقتصادية التى تمت من توافر للأراضي بمساحات كبيرة، وانخفاض معدلات البطالة. وقال إن رئاسة إبراهيم العربى لاتحاد الغرف التجارية تعتبر مكسبا للاتحاد خاصة خلال الفترة الحالية والتى تعتبر فترة النهوض، التى يتحدث عنها العالم كله بأن مصر هى رائدة الدول العربية فى الاستثمار والاقتصاد.
 
تابع: نجاح المستثمر المصرى فى الداخل رسالة للعالم والمستثمرين الأجانب بتحسن المناخ الاستثمارى فى مصر.
 
وأوضح أبوالعينين، أن الفترة المقبلة لا بد أن يكون المناخ الاستثمارى فى مصر أفضل مناخ بالمنطقة ولا بد من أن نفكر فى طرح فكر المناخ الإنتاجي، لافتا إلى وجود إصلاحات اقتصادية تمت إلا أن هناك تحديات علينا إزالتها، ويتم حاليا بالتدريج.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"التهمت بالكامل".. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"المؤامرة الكبرى".. تفاصيل خطة أكاديمية التغيير بقطر لتفتيت المجتمع المصري

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

منذ حوالي 3 ساعات

الديهي يفضح مخطط تركيا للسيطرة على سوريا والعراق ولبنان

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

مفاجأة قانونية تقلب قضية محمود البنا شهيد الشهامة في المنوفية

تعديلات "الأحوال الشخصية": الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه

أيام زمان

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

بكري: إهدار 11 مليار جنيه في صفقة "شيراتون الغردقة"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

في مثل هذا اليوم.. وفاة أمير الشعراء

كشكول

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

افتتاح معرض الفنانة حنان فؤاد بـ"فنون جميلة حلوان"

بالصور.. وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية يتفقد جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر العبور الجديد.. غداً

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

"دور الثقافة فى تقدم المجتمعات" بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا

"أهمية الموسيقى ودورها في تنمية المهارات" بثقافة البحر الأحمر

"المحارب" و"يعنى إيه كلمة وطن" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك