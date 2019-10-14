أحمد موسى: إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا "عار"

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخاذ قرار بسحب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في تركيا.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه يجب التراجع عن هذا القرار وسحب إقامة هذه المباراة النهائية من أسطنبول بسبب العدوان التركي على سوريا.



وأوضح أنه سيكون من العار إقامة النهائي في أسطنبول، مشددا على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراءات ضد العدوان التركي.

