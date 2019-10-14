الإثنين 14 أكتوبر 2019 الموافق 15 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

سياسي

"شباب تحيا مصر" تحتضن العالم في رحاب "جيميناي" بالتجمع (صور)

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:16 م
شباب تحيا مصر
شباب تحيا مصر
عمرو الحلبي
طباعة
استقبلت مؤسسة شباب تحيا مصر عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل الدول المعتمدين بمصر، على مائدة عشاء عمل، لمناقشة عدد من الأفكار والمشروعات المعنية بالشباب، وذلك في ضيافة شركة جيميناي بمنطقة التجمع الخامس.

وكان الدكتور محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة شباب تحيا مصر، قد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية بالضيوف، وأعقبها كلمة أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة جيميناي، وسمير شقلب نائب رئيس مجلس إدارة شباب تحيا مصر.

وفي كلمته، استعرض شريف المقدم، المتحدث الرسمي للكيان الشبابي، الوضع الحالي للشباب المصري، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

فيما عبر رؤساء البعثات الدبلوماسية، عن امتنانهم للدور الذي يقوم به شباب تحيا مصر، واهتمامهم بتوثيق قنوات الحوار والتواصل مع الجهات والمؤسسات الأجنبية في مصر، وأشادوا أيضًا بالدور الإيجابي والمؤثر للشباب حاليًا، سواءٌ على المستوى الإداري أو الفني في الدولة، على حد السواء.

حضر اللقاء من الوفود الأجنبية: الدكتور بول باريديس بورتيلا - سفير جمهورية البيرو بالقاهرة، لوران دي بوك - رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة، مارك بيري - نائب القنصل العام الأمريكي، جورج جارجورا - ملحق سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، بوخان ستامينكوفيك - نائب رئيس بعثة دولة صربيا بالقاهرة.

وتضمن وفد الحضور من شباب تحيا مصر كلًا من: د. محمد بسيوني (رئيس مجلس الإدارة)، سمير شقلب (نائب رئيس مجلس الإدارة)، جورج يعقوب (المدير التنفيذي)، شريف المقدم (المتحدث الرسمي)، د. محمد عبد الهادى (القائم بأعمال رئيس المكتب الدولي)، محمد صلاح ( رئيس المكتب الفني)، بسمة مجدي ( رئيس المكتب الإعلامي)، هدير أيمن (رئيس لجنة العلاقات العامة)، محمود سعفان ( نائب رئيس المكتب الفني)، عمر أشرف (مصور)، رانيا الفقي (عضو المكتب الدولي)، ديانا موافي (عضو المكتب الفني)، ريهام حجاج (عضو المكتب الفني).

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

منذ حوالي 5 ساعات

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

"التهمت بالكامل".. التفاصيل الكاملة لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"المؤامرة الكبرى".. تفاصيل خطة أكاديمية التغيير بقطر لتفتيت المجتمع المصري

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

مفاجأة قانونية تقلب قضية محمود البنا شهيد الشهامة في المنوفية

تعديلات "الأحوال الشخصية": الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

بالتفاصيل.. سائق يشترك مع شقيقته لخطف خطيبها وهتك عرضه

أيام زمان

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

"حب العمر".. قصة حب سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

بكري: إهدار 11 مليار جنيه في صفقة "شيراتون الغردقة"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

في مثل هذا اليوم.. وفاة أمير الشعراء

كشكول

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

افتتاح معرض الفنانة حنان فؤاد بـ"فنون جميلة حلوان"

بالصور.. وفد التقييم فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية يتفقد جامعة المنصورة

جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر العبور الجديد.. غداً

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

أنشطة متنوعة لذوى القدرات الخاصة بثقافة الزعيم

"دور الثقافة فى تقدم المجتمعات" بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا

"أهمية الموسيقى ودورها في تنمية المهارات" بثقافة البحر الأحمر

"المحارب" و"يعنى إيه كلمة وطن" بثقافة المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك