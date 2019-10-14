"شباب تحيا مصر" تحتضن العالم في رحاب "جيميناي" بالتجمع (صور)

استقبلت مؤسسة شباب تحيا مصر عددًا من رؤساء البعثات الدبلوماسية وقناصل الدول المعتمدين بمصر، على مائدة عشاء عمل، لمناقشة عدد من الأفكار والمشروعات المعنية بالشباب، وذلك في ضيافة شركة جيميناي بمنطقة التجمع الخامس.



وكان الدكتور محمد بسيوني رئيس مجلس إدارة شباب تحيا مصر، قد استهل اللقاء بكلمة ترحيبية بالضيوف، وأعقبها كلمة أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة جيميناي، وسمير شقلب نائب رئيس مجلس إدارة شباب تحيا مصر.



وفي كلمته، استعرض شريف المقدم، المتحدث الرسمي للكيان الشبابي، الوضع الحالي للشباب المصري، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.



فيما عبر رؤساء البعثات الدبلوماسية، عن امتنانهم للدور الذي يقوم به شباب تحيا مصر، واهتمامهم بتوثيق قنوات الحوار والتواصل مع الجهات والمؤسسات الأجنبية في مصر، وأشادوا أيضًا بالدور الإيجابي والمؤثر للشباب حاليًا، سواءٌ على المستوى الإداري أو الفني في الدولة، على حد السواء.



حضر اللقاء من الوفود الأجنبية: الدكتور بول باريديس بورتيلا - سفير جمهورية البيرو بالقاهرة، لوران دي بوك - رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة، مارك بيري - نائب القنصل العام الأمريكي، جورج جارجورا - ملحق سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، بوخان ستامينكوفيك - نائب رئيس بعثة دولة صربيا بالقاهرة.



وتضمن وفد الحضور من شباب تحيا مصر كلًا من: د. محمد بسيوني (رئيس مجلس الإدارة)، سمير شقلب (نائب رئيس مجلس الإدارة)، جورج يعقوب (المدير التنفيذي)، شريف المقدم (المتحدث الرسمي)، د. محمد عبد الهادى (القائم بأعمال رئيس المكتب الدولي)، محمد صلاح ( رئيس المكتب الفني)، بسمة مجدي ( رئيس المكتب الإعلامي)، هدير أيمن (رئيس لجنة العلاقات العامة)، محمود سعفان ( نائب رئيس المكتب الفني)، عمر أشرف (مصور)، رانيا الفقي (عضو المكتب الدولي)، ديانا موافي (عضو المكتب الفني)، ريهام حجاج (عضو المكتب الفني).