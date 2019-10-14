جمال شقرة: جينات الشعب المصري هي المحركة في 67

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: إن جينات الشعب المصري هي ما حركته لمنع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من التنحي بعد نكسة 67.



وأضاف " شقرة" في حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: أن الشعب أدرك أنها مؤامرة وقرر دعم عبدالناصر ومنعوه من التنحي.



وأوضح: أن نكسة 67 مؤامرة كبرى على ثورة 23 يوليو والولايات المتحدة الأمريكية ضليعة في هذه المؤامرة، لافتا إلى أن الشعب المصري أدرك أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر زعيم منحاز إلى مصالح الغالبية العظمى من الشعب المصري، مشير إلى أن قوى الثورة المضادة كانت متواجدة بعد 67 وكانوا يسخرون من الجيش المصري.

