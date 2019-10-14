هيفاء وهبي تتدرب على تمارين قتالية صعبة من أجل "أشباح أوروبا".. فيديو

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، بالتدرب على تمارين قاسية وذلك استعدادًا لأول عمل أكشن تقوم به.



وتم تداول فيديو لهيفاء وهبي على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتدرب على الملاكمة وبعض حركات الأكشن مع مدربها الخاص."أشباح أوروبا"، تدور قصته حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية، ومثلهم في دولة أوروبية، ويتلقى "هيفاء وداود والفيشاوي" تدريبات مكثفة خلال الفترة الحالية على مشاهد الأكشن قبل انطلاق التصوير حتى لا يواجهون صعوبة أثناء العمل.الفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعد ما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضًا المخرج محمد ياسين في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.والفيلم من بطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، معتصم النهار، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار: أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، إخراج محمد حماقي، والفيلم يعد أول إنتاج محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي.