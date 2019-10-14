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عالم

عقوبات أمريكية على تركيا بـ100 مليار دولار

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:10 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمد عمر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بـ100 مليار دولار.

وأكد ترامب اليوم، فرض عقوبات على مسئولين أتراك، وفق وسائل الإعلام الأمريكية.

وهدد رئيس أمريكا يوم 7 أكتوبر الماضي، بتدمير اقتصاد تركيا إذا فعلت أي شيء خارج المسموح به في شمال سوريا.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، في وقت وصل عدد السكان الفارين جرّاء الهجوم التركي إلى 130 ألفًا.

وقال إسبر إن القرار اتخذ بعد علم الولايات المتحدة بأن تركيا تعتزم توسيع عمليتها في سوريا بشكل أكبر من المتوقع.

وأضاف أن قوات سوريا الديموقراطية تسعى لعقد صفقة مع النظام السوري وروسيا للتصدي لهجوم الأتراك في الشمال السوري.

يذكر أن وحدات من الجيش السوري دخلت اليوم، مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، في وقت تحشد أنقرة قواتها والفصائل السورية الموالية لها غربها.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأكد قيادي في مجلس منبج العسكري، الذي يتولى السيطرة على المدينة، أن القوات دخلت المدينة وانتشرت على خطوط الجبهة.

وعلى صعيد آخر، انتشرت في وقت سابق وحدات من الجيش السوري في عين عيسى على خط المواجهة مع القوات التركية، بعد اتفاق الانتشار بين دمشق والقوات التي يقودها الأكراد.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر ما قال إنه مدخل عين عيسى، وشوهد السكان وهم يرحبون بوصول القوات الحكومية.

وتحدثت وسائل الإعلام السورية عن أن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، بمنطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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