أحمد موسى: أكاديمية التغيير في قطر تستهدف التشكيك في القضاء المصري لاسقاط الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى: إن أعضاء أكاديمية التغيير في قطر يدربون الخونة والمتآمرين على خطة من أجل إحداث الوقيعة وهدم المجتمع والمؤسسات في مصر.



وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه وفقا للخطة الخبيثة بعد إحداث التفكك والتشكيك في المجتمع سيكون سهلا استهداف المؤسسات.





وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أنه وفقا لخطة الخونة يبدأون التشكيك في القضاء وبعد التشكيك في القضاء يمكن أن يدعوا أن القضاء مسيس وبالتالي يكونوا قادرين على تنفيذ خطتهم".



وتابع: وفقا لخطة أكاديمية التغيير والخونة، من المهم أن يظن الجميع أن كل من في السجون أبرياء ويجب الإفراج عنهم.

