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مفاجأة.. علاء صادق ومعلق مصري يديران مخطط في قطر لإثارة الفتن بالرياضة المصرية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:52 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية، إن المحلل الرياضي علاء صادق يحاول أن يظهر أمام الجميع أنه لا علاقة له بالجوانب السياسية لعمل قناة الجزيرة القطرية، وأن عمله رياضي بحت، ولكنه في الحقيقة ليس كذلك.

وتابع في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن علاء صادق، ومعلق رياضي آخر يدعى أحمد،  يديران حملة في الخفاء لإشعال الفتن في الوسط الرياضي المصري.

وتابع أن من يدقق في التغريدات التي يكتبها علاء صادق، وهذا المعلق الرياضي الشهري، يجد أنهما يعملان على استفزاز جماهير الأهلي والزمالك بشكل غريب لمحاولة إشعال الفتن في الرياضة المصرية، ويتم عملها وفق لمخطط مقصود.

واستكمل أن علاء صادق تم إنهاء عمله من "بين سبورت" بعد تصريحه بكلمة غير لائقة للغاية في كأس العالم الماضي عن المملكة العربية السعودية.  

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