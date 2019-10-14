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أحمد موسى: "سأدافع عن القوات المسلحة حتى آخر يوم في عمري"

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:54 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنني سأظل أُدافع عن القوات المسلحة المصرية لآخر يوم في عمري.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": القوات المسلّحة والشرطة المصرية هما الحاميان للشعب والدولة المصرية.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": القوات المسلحة مانعة الإرهاب وهم السبب في حالة الأمن التي نعيشها، متابعا: "تحمي حدودنا وتحمينا حفظهم الله".

وأردف: الأعادي يموتون ويبقى جيش مصر، لا أحد يتحدث عن جيش مصر إلا بكل خير سواء كان مواطنا أو مسئولا كبيرا أو صغيرا، فالجميع يستوي.

واستكمل: "أنا واحد من الناس لو أي كائن على وجه الأرض اقترب من القوات المسلحة لن أتركه حتى لو كان آخر يوم في عمري".

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