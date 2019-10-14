RevUP Advertisements
أحمد موسى: "سأدافع عن القوات المسلحة حتى آخر يوم في عمري"
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:54 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إنني سأظل أُدافع عن القوات المسلحة المصرية لآخر يوم في عمري.
وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": القوات المسلّحة والشرطة المصرية هما الحاميان للشعب والدولة المصرية.
وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": القوات المسلحة مانعة الإرهاب وهم السبب في حالة الأمن التي نعيشها، متابعا: "تحمي حدودنا وتحمينا حفظهم الله".
وأردف: الأعادي يموتون ويبقى جيش مصر، لا أحد يتحدث عن جيش مصر إلا بكل خير سواء كان مواطنا أو مسئولا كبيرا أو صغيرا، فالجميع يستوي.
واستكمل: "أنا واحد من الناس لو أي كائن على وجه الأرض اقترب من القوات المسلحة لن أتركه حتى لو كان آخر يوم في عمري".
وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": القوات المسلّحة والشرطة المصرية هما الحاميان للشعب والدولة المصرية.
وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": القوات المسلحة مانعة الإرهاب وهم السبب في حالة الأمن التي نعيشها، متابعا: "تحمي حدودنا وتحمينا حفظهم الله".
وأردف: الأعادي يموتون ويبقى جيش مصر، لا أحد يتحدث عن جيش مصر إلا بكل خير سواء كان مواطنا أو مسئولا كبيرا أو صغيرا، فالجميع يستوي.
واستكمل: "أنا واحد من الناس لو أي كائن على وجه الأرض اقترب من القوات المسلحة لن أتركه حتى لو كان آخر يوم في عمري".