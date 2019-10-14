خبير مالي مشيدًا بخطة الإصلاح الاقتصادي: لم نتوقع جودة النتائج إلى هذا الحد

قال أسامه مراد، الخبير المالي والاستثماري: إنه لم يكن متوقعا تحقيق هدفنا خلال الثلاث سنوات من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه عام 2015.



وأضاف: أن أي تقرير لأي جهة دولية أو محلية يُشيد بتحسن الاقتصاد المصري، فترتيب مصر مستمر في الصعود، كل عام عن العام الذي يسبقه، في تقارير النمو الاقتصادي أو التنافسية العالمية أو مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه إنجاز أكثر من رائع.



وفيما يخص مشكلة البطالة، أوضح الخبير المالي، أننا نعاني من عجز عمالة على مستوى جميع التخصصات سواء كانت العمالة البسيطة غير الماهرة أو الشبه ماهرة والنصف ماهرة والمهنية أو على مستوى الإدارة والمحترفين، متابعا: اقتصاد مثل أمريكا عندما يصل معدل البطالة إلى 5% فإن هذا خطر على الاقتصاد.

