آخرها "فتاة الأقصر".. وقائع تعرّى فيها السياح بالآثار المصرية

قررت نيابة بندر الأقصر، اليوم الإثنين، ترحيل سائحة أمريكية عقب التقاطها صورًا عارية داخل معبد الكرنك بالأقصر بعد التحقق من عدم امتلاكها تصريحًا بالتصوير الدعائي وتسليمها لشرطة السياحة، وتم تسليم السائحة الأمريكية إلى سفارة بلادها بالقاهرة.



ويرصد «الدستور» أبرز الوقائع التي تعرّى فيها الزوار في الأماكن الأثرية في مصر، في سياق السطور التالية:



في 27 يوليو 2019، أثارت عارضة أزياء أمريكية، أزمة بعد أن قامت بجلسة تصوير جريئة أمام الأهرامات.



ونشرت عارضة الأزياء الأمريكية، من أصول أفريقية ريتشي آن روشيل، مجموعة صور بملابس شبه عارية أمام أهرامات الجيزة، خلال جلسة تصوير أجرتها في زيارتها لمصر.



وفي عام 2018 انتشر فيديو إباحي لمصور دنماركي يدعى أندرياس هيفيد برفقة صديقته أعلى الهرم الأكبر خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.



وكان المصور الدنماركي أندرياس هيفيد، نشر فيديو له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، للوصول إلى قمته، وقام بتصوير مشاهد وصورا جنسية لهما نشرها على حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وفي عام 2017 أثارت صور السائحة البلجيكية، مارسيا بابن، التى قامت بنشر صورها عارية بالمناطق الأثرية جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبررت فعلتها بأنها "تروّج للسياحة".