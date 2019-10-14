بعد قيادته لطائرة.. خالد أبوبكر يهاجم محمد رمضان ويطالب بمحاسبته

شن الإعلامي خالد أبوبكر، هجومًا حادًا على الفنان محمد رمضان، بعد قيادته لطائرة خاصة وتسببه في إيقاف طيار ومساعده.



وقال خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، "إن محمد رمضان، المطرب أو الممثل الذي له شعبية كبيرة في الشارع اتفقت أو اختلفت معه والذي يظهر في مناسبات قومية كبيرة وهذا شيء مشرف ومحترم، لكن قيامه بقيادة طائرة ويعرض الدولة للخطر، فإننا نكون قد تجاوزنا مرحلة الهزار".



وأضاف، محمد رمضان قام بقيادة طيارة خاصة تتبع شركة خاصة وتطير فوق سماء القاهرة، والموضوع كبير جدًا ولذلك سريعًا تم وقف الطيار ومساعده اللذين سمحا بهذا الكلام وبالتهريج في سماء القاهرة، مطالبًا بضرورة عقوبة محمد رمضان هو الآخر وعدم الإغفال عن الموضوع.



وضرب مثالًا بالدكتور مجدي يعقوب، مؤكدًا أنه قامة كبيرة ومن أعظم وأطهر العقول، ولكنه في الوقت نفسه لم يغفل عنه القانون إذا ارتكب جريمة، وهو لن يقوم بذلك، ولم يقدم على قيادة طائرة بدون رخصة قيادة.



وأكد "أبوبكر"، أنه يحترم جمهور محمد رمضان، ووصفه بأنه شاب مجتهد رغم اختلافه مع كل ما يقدمه لأن الأمر أذواق، مطالبًا بأن يكون هناك ردع حقيقي له.



