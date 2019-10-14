أتالانتا يفتقد جهود الكولومبي زاباتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم، اليوم، إصابة مهاجمه الكولومبي الدولي دوفان زاباتا في الفخذ.



ويغيب زاباتا عن مباراة أتالانتا أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي، وكذلك مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.



وتعرض زاباتا للإصابة خلال مباراة كولومبيا أمام تشيلي وخضع للفحص الطبي اليوم في المستشفى.



وقد تمتد فترة غياب المهاجم الكولومبي إلى نحو شهر.