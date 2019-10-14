"تحطيم الرموز".. أحمد موسى يكشف مخططات أكاديمية التغيير في قطر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تحطيم الرموز والتشكيك في الثوابت هو أبرز مخططات أكاديمية التغيير في قطر من خلال برامج ساخرة وصور عليها تعليقات مهينة، وعمل مقاطع فيديو وتركيب مقاطع معينة.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أكاديمية التغيير في قطر دربت الخائنين على خطة من أجل إحداث التفرقة بين أبناء المحافظات وتقسيم المحافظات المصرية.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي": أن الخطة تستهدف استغلال الإعلام في الشحن ونشر الشائعات والأكاذيب وإشعال الأوضاع واستغلال شخصيات مؤثرة في الإعلام والفن والرياضة والدين للاستقطاب والشحن والحشد وقت التحرك.

