مظاهرات عارمة في برشلونة احتجاجًا على حكم بالسجن ضد قادة الانفصال.. فيديو

نظم الآلاف من المتجمرهين مظاهرات عارمة في برشلونة كتالونيا، وذلك احتجاجًا على حكم بالسجن ضد قادة الانفصال.



وكان قرار المحكمة الإسبانية العليا بالحكم بالسجن على تسعة من الزعماء الانفصاليين الكتالونيين، لدورهم في محاولة الاستقلال عام 2017، أثار غضبًا عارمًا وقرارًا بتأجيج الاحتجاجات في الإقليم.



وبسبب الاحتجاجات تم إلغاء 20 رحلة على الأقل، وبحسب المسئولين فإن المتظاهرين قاموا بمنع القطار ومترو الأنفاق من الوصول إلى مطار برشلونة وأوقف آخرون حركة المرور مؤقتًا على الطريق السريع A2 ، وكذلك على العديد من الطرق الإقليمية عبر كاتالونيا.

