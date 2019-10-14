الدقهلية: إحالة 26 معلمًا للتحقيق لعدم الانضباط في الحضور

أحال محافظ الدقهلية على ٢٦ مدرسا بمدارس: الدنابيق للتعليم الأساسي وميت مزاح الإعدادية بنين التابعتين لإدارة شرق المنصورة التعليمية، ومدرسة الشهيد محمد عفت التجارية بنين بصهرجت الكبرى مركز أجا، لخروجهم من العمل بدون إذن أو خط سير رسمي.



وكلف محافظ الدقهلية الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، باجراء التحقيق معهم ومع مسئولي الحضور والانصراف بالمدارس المشار إليها بسبب التقصير والتقاعس في أداء العمل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات الغياب، وكلف رئاسة مركز ومدينة المطرية برفع كافة الإشغالات الموجودة حول المدارس بالمدينة.



كما وافق محافظ الدقهلية على إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ 6 مراكز طبية جديدة بنطاق المحافظة، وشدد على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين أينما كانوا في أماكن إقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الانتقال.



كما شدد محافظ الدقهلية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات، وتكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين.