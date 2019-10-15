الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:59 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.

- الحمل:
مهنيًا: تكون متيقظًا ومقنعًا في كلامك لناحية المفاوضات أو المقابلات وتنشيط الأسفار وتتحلى بالدبلوماسية والهدوء وحسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة.
عاطفيًا: الأوضاع متأرجحة وتبدو ثائرًا تارة ومتفهمًا تارة أخرى، استرح وابتعد عن التعقيد وتأزيم الأمور.
صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.

-الثور:
مهنيًا: يتحسن الوضع في العمل ويبدل الأجواء ويخفف من التشنج والاستنفار،تحت تاثير القمر من برجك وتثمر المساعي قليلًا وتختفي الشوائب في علاقاتك المهنية.
عاطفيًا: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، وهذا ما يسبب إحراجًا للشريك معظم الأحيان.
صحيًا: لمستوى كولسترول سليم في الدم، قلل من الدهون المشبّعة في نظامك الغذائي من خلال اختيار المصادر الغذائية الحيوانية بحكمة.

- الجوزاء:
مهنيًا: لا تعرّض نفسك للارهاق، وباستطاعتك طلب المساعدة من الآخرين تسهيلًا لعملك، اطلب الضمانات قبل توقيع العقود التجارية.
عاطفيًا: على الرغم من الارتباكات تناقش قضية عاطفية ويؤدي الأحباء والشركاء دورًا في أحداث هذا اليوم المتعب.
صحيًا: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية وتعاود القيام بأعمالك ونشاطاتك كالمعتاد.

-السرطان:
مهنيًا: تكون أعمالك في قمة نجاحاتها هذا اليوم الذي يعلن عن أيام مقبلة مميزة تخدم مصالحك، وتتبوأ مركزًا مهمًا.
عاطفيًا: تحتاج إلى رضا الشريك وبركته ولا سيما أنك تمر بمرحلة حاسمة في حياتك معه.
صحيًا: من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل، وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك.

-الأسد:
مهنيًا: يخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك أزمة لشدة توترك.
عاطفيًا: تطرأ تغييرات مربكة قليلًا أو تعيش مغامرات دقيقة، وتعبر عن غضب او تفرج عن مشاعر مكتومة وترزح تحت ضغط مرهق.
صحيًا: لا تحمل أوزانًا ثقيلة، من الممكن أن تتسبب بضرر دائم لظهرك أو عنقك إذا فعلت شيئًا بطريقة غير صحيحة.

-العذراء:
مهنيًا: لا تعرف ما الذي سيحدث بعد المشروع الأخير، على الأرجع ستبدأ بمشروع جديد تثبت فيه نفسك أكثر، فقط حافظ على العمل الجاد.
عاطفيًا: الحياة لا تبدو جيدة جدًا حاليًا، تشعر أنها خالية من الألوان، لا تحاول إنكار هذا أمام شريكك فهو يريد مصلحتك.
صحيًا: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك دائمًا، لكنك تدرك سلبياته متأخرًا

-الميزان:
مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة، انه يوم جيد لمناقشة عقد أو صفقة تجارية، تطرح التحديات وتنطلق نحو جديد.
عاطفيًا: تبدأ تطورًا جديدًا في علاقتك الرومنسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأسًا على عقب ويحولك إلى شخص آخر.
صحيًا: تتخذ قرارًا حاسمًا مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر.

-العقرب:
مهنيًا: احلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط، فقد تبلغ منعطفًا في حياتك المهنية وتتعرض لموجة اتهامات وظلم.
عاطفيًا: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى.
صحيًا: ممارسة التزلج مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الشتاء يؤمن لك الفرصة لممارستها.

-القوس:
مهنيًا: تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعومًا من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها.
عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.
صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية تبعد عنك مشاغل الحياة المهنية والعائلية.

-الجدي:
مهنيًا: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقًا وحيويًا وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.
عاطفيًا: تقضي أوقاتًا جميلة مع الشريك، لكن عليك التقليل من الغيرة قدر الإمكان حتى لا يشعر وكأنه مقيد في العلاقة ويتجه للبحث عن حريته.
صحيًا: ضغوط العمل قد تشعرك ببعض التوتر، مما يسبب لك نوعًا من الإرهاق، فعليك الانتباه لذلك والحفاظ على صحتك من خلال الحصول على قسطٍ من الراحة.

-الدلو:
مهنيًا: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفيًا: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكيًا ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.
صحيًا: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.

-الحوت:
مهنيًا: أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية تسعى وتنهي الأعمال العالقة سواء كانت أمور إدارية أو مهنية أو مسائل مالية أو شخصية.
عاطفيًا: انقلاب في مصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومنسية والاجتماعية.
صحيًا: عليك النوم مدة لا تقل عن ثماني ساعات يوميًا، وهذا من شأنه أن يجعلك نشيطًا خلال النهار ويغنيك عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والمضرّة بالجسم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

منذ يوم

تفاصيل رحلة قطار "المونوريل" من الجيزة إلى 6 أكتوبر

منذ حوالي 7 ساعات

والدة الطفلة سندس: "الحكم برد ناري والعزاء بعد الإعدام" (فيديو)

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

خبير طفولة: البشرية قد تتلاشى في غضون 200 سنة

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"حوار".. معرض للتشكيلية نهلة السعدنى بجوته اليوم

فتح باب الاشتراك بمسابقة "الأبنودى" لشعر العامية

اليوم.. عرض فيلم "المعالجة بالسعادة" بمركز الجزويت الثقافى

مؤمن سمير يناقش "أناشيد الغَيمَة المارقة" بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك