حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.



- الحمل:

مهنيًا: تكون متيقظًا ومقنعًا في كلامك لناحية المفاوضات أو المقابلات وتنشيط الأسفار وتتحلى بالدبلوماسية والهدوء وحسن التخطيط والبرمجة واتخاذ القرارات المناسبة.

عاطفيًا: الأوضاع متأرجحة وتبدو ثائرًا تارة ومتفهمًا تارة أخرى، استرح وابتعد عن التعقيد وتأزيم الأمور.

صحيًا: وفر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.



-الثور:

مهنيًا: يتحسن الوضع في العمل ويبدل الأجواء ويخفف من التشنج والاستنفار،تحت تاثير القمر من برجك وتثمر المساعي قليلًا وتختفي الشوائب في علاقاتك المهنية.

عاطفيًا: أنت قليل الصبر وقاسي القلب وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، وهذا ما يسبب إحراجًا للشريك معظم الأحيان.

صحيًا: لمستوى كولسترول سليم في الدم، قلل من الدهون المشبّعة في نظامك الغذائي من خلال اختيار المصادر الغذائية الحيوانية بحكمة.



- الجوزاء:

مهنيًا: لا تعرّض نفسك للارهاق، وباستطاعتك طلب المساعدة من الآخرين تسهيلًا لعملك، اطلب الضمانات قبل توقيع العقود التجارية.

عاطفيًا: على الرغم من الارتباكات تناقش قضية عاطفية ويؤدي الأحباء والشركاء دورًا في أحداث هذا اليوم المتعب.

صحيًا: الجأ الى الانفراد بنفسك عند الضرورة لكي تستجمع قواك الصحية والجسدية وتعاود القيام بأعمالك ونشاطاتك كالمعتاد.



-السرطان:

مهنيًا: تكون أعمالك في قمة نجاحاتها هذا اليوم الذي يعلن عن أيام مقبلة مميزة تخدم مصالحك، وتتبوأ مركزًا مهمًا.

عاطفيًا: تحتاج إلى رضا الشريك وبركته ولا سيما أنك تمر بمرحلة حاسمة في حياتك معه.

صحيًا: من المفيد أن تختبر قدرتك على التحمل، وهذا سيظهر لك مدى سلامة صحتك.



-الأسد:

مهنيًا: يخف الضغط، وقد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك أزمة لشدة توترك.

عاطفيًا: تطرأ تغييرات مربكة قليلًا أو تعيش مغامرات دقيقة، وتعبر عن غضب او تفرج عن مشاعر مكتومة وترزح تحت ضغط مرهق.

صحيًا: لا تحمل أوزانًا ثقيلة، من الممكن أن تتسبب بضرر دائم لظهرك أو عنقك إذا فعلت شيئًا بطريقة غير صحيحة.



-العذراء:

مهنيًا: لا تعرف ما الذي سيحدث بعد المشروع الأخير، على الأرجع ستبدأ بمشروع جديد تثبت فيه نفسك أكثر، فقط حافظ على العمل الجاد.

عاطفيًا: الحياة لا تبدو جيدة جدًا حاليًا، تشعر أنها خالية من الألوان، لا تحاول إنكار هذا أمام شريكك فهو يريد مصلحتك.

صحيًا: أنت قليل المروءة وتترك للكسل المجال لكي يسيطر عليك دائمًا، لكنك تدرك سلبياته متأخرًا



-الميزان:

مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة، انه يوم جيد لمناقشة عقد أو صفقة تجارية، تطرح التحديات وتنطلق نحو جديد.

عاطفيًا: تبدأ تطورًا جديدًا في علاقتك الرومنسية أو تتعرف إلى حبيب محتمل يبدل حياتك رأسًا على عقب ويحولك إلى شخص آخر.

صحيًا: تتخذ قرارًا حاسمًا مفاده أن كل أنواع الأطعمة الدسمة ممنوع تناولها مهما كلف الأمر.



-العقرب:

مهنيًا: احلم بالأفضل واحذر الأوهام والفخاخ والمآزق، ولا تجازف في أي مجال حتى يخفّ الضغط، فقد تبلغ منعطفًا في حياتك المهنية وتتعرض لموجة اتهامات وظلم.

عاطفيًا: تهتم بشأن عاطفي طارئ وتوليه أهمية كبرى ويستحوذ على كامل تفكيرك، ما يفقدك السيطرة على الأمور في المجالات الأخرى.

صحيًا: ممارسة التزلج مفيدة لكل أعضاء الجسم ومريحة للأعصاب، وفصل الشتاء يؤمن لك الفرصة لممارستها.



-القوس:

مهنيًا: تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّيّة وتحديد أهدافك مدعومًا من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها.

عاطفيًا: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكنًا.

صحيًا: ممارسة بعض النشاطات الفكرية تبعد عنك مشاغل الحياة المهنية والعائلية.



-الجدي:

مهنيًا: تتمتع بحماسة وتشرق بنجومية هائلة بحيث تتضاعف شعبيتك وجاذبيّتك، وتبدو متألّقًا وحيويًا وتلفت الأنظار حيثما ذهبت.

عاطفيًا: تقضي أوقاتًا جميلة مع الشريك، لكن عليك التقليل من الغيرة قدر الإمكان حتى لا يشعر وكأنه مقيد في العلاقة ويتجه للبحث عن حريته.

صحيًا: ضغوط العمل قد تشعرك ببعض التوتر، مما يسبب لك نوعًا من الإرهاق، فعليك الانتباه لذلك والحفاظ على صحتك من خلال الحصول على قسطٍ من الراحة.



-الدلو:

مهنيًا: لا ينقصك أي شيء من المقوّمات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.

عاطفيًا: تثير بعض الأمور العالقة والذيول المختبئة، وتظهر المستجدات خلال هذا اليوم السلبي، لذلك كن ذكيًا ولا تسمح لأي أمر أن يطالك على حين غرة.

صحيًا: ضع حياتك الصحية في المقدمة فأنت من الأشخاص الذين يهملون كثيرًا في حياتهم الصحية، يجب عليك تجنب ذلك في الأيام المقبلة.



-الحوت:

مهنيًا: أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية تسعى وتنهي الأعمال العالقة سواء كانت أمور إدارية أو مهنية أو مسائل مالية أو شخصية.

عاطفيًا: انقلاب في مصلحتك، حان الوقت لتفصح عن مشاعرك تجاه من تحب، لتكون المسيطر في الشؤون العاطفية الرومنسية والاجتماعية.

صحيًا: عليك النوم مدة لا تقل عن ثماني ساعات يوميًا، وهذا من شأنه أن يجعلك نشيطًا خلال النهار ويغنيك عن شرب الكافيين ومشروبات الطاقة المليئة بالسكر والمضرّة بالجسم.