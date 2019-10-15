استقرار أسعار البقوليات.. الفول البلدى يبدأ من 24 جنيهًا

استقرت أسعار البقوليات، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الفول البلدى ما بين 24 و28 جنيهًا، وكيلو الفول المستورد ما بين 17 و18 جنيهًا.



فيما سجل سعر كيلو العدس ما بين 15 و16 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا البيضاء سجل نحو 24 جنيهًا، وكيلو الحمص 28 جنيهًا، وكيلو الترمس تراوح سعره ما بين 16 و20 جنيهًا.



وشهدت أسعار البقوليات والمواد الغذائية، منذ عدة أشهر استقرارًا ملحوظًا وبدا ذلك جليًا في تراجع معدلات التضخم متأثرة بتراجع أسعار السلع الأساسية.



ومن المتوقع أن تواصل أسعار السلع الغذائية الهبوط خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر السلع والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.