استقرار أسعار الفضة اليوم.. الفضة البريطانية 8.65 جنيه

استقرت أسعار الفضة، اليوم الثلاثاء، حيث سجل عيار 99.9 "الفضة النقية" نحو 9.02 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 95.8 "الفضة البريطانية" نحو 8.65 جنيه.



وسجلت الفضة عيار "92.5" نحو 8.35 جنيه، وسجل عيار 90 "فضة العملات" 8.13 جنيه للجرام، بينما سجلت الفضة عيار 80 "فضة المجوهرات" 7.22 جنيه، وسجلت أوقية الفضة 280.79 جنيه.



يأتي ذلك في ظل استقرار أسعار معدن الفضة عالميًا، فيما شهدت السلع منذ عدة أشهر استقرارًا ملحوظًا وبدا ذلك جليًا في تراجع معدلات التضخم متأثرة بتراجع أسعار السلع الأساسية.



ومن المتوقع أن تواصل أسعار السلع الهبوط خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر السلع والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.