الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد اليوم.. الطن 11 ألف جنيهًا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
جريدة الدستور
طباعة
استقرت أسعار الحديد المحلية، بالأسواق، اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر الطن 11 ألف جنيهًا.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألف جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل نحو 11 ألفًا و500 جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مركز السوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة وراء اختراق هاتف مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

فان دام ورجاء الجداوي يشعلان مواقع التواصل (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

والدة الطفلة سندس: "الحكم برد ناري والعزاء بعد الإعدام" (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خالد علي يدعي اختفاء إسراء عبدالفتاح ويظهر معها في النيابة

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

خبير طفولة: البشرية قد تتلاشى في غضون 200 سنة

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"حوار".. معرض للتشكيلية نهلة السعدنى بجوته اليوم

فتح باب الاشتراك بمسابقة "الأبنودى" لشعر العامية

اليوم.. عرض فيلم "المعالجة بالسعادة" بمركز الجزويت الثقافى

مؤمن سمير يناقش "أناشيد الغَيمَة المارقة" بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك