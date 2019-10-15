استقرار اسعار الجبس اليوم.. القومية 879 جنيهًا للطن

استقرت اسعار الجبس، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 670 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 820 جنيهًا للطن.



وسجل جبس "إكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 450 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس "الدولية" 700 جنيه للطن، وسجل جبس "السويس" 540 جنيهًا للطن.





