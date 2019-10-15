استقرار أسعار البيض والألبان.. كرتونة البيض 30 جنيهًا

شهدت أسعار البيض والألبان استقرارًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كرتونة البيض 30 جنيهًا، والبيض الأحمر 32.5 جنيه، والبيض البلدي 40 جنيه.



فيما سجل سعر اللبن السائب 14 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو اللبن المعبأ تراوح سعره ما بين 15 و17 جنيها حسب النوع، وعلبة الزبادي البلدي الصغيرة تراوح سعرها بين 2.5 و3 جنيهات، وعلبة الزبادي البلدي الكبيرة تراوح سعرها بين 3 إلى 4 جنيهات، وعلبة زبادي الشركات سجلت نحو 3.50 جنيه.



وشهدت أسعار المواد الغذائية، منذ عدة شهور استقرارًا ملحوظًا وقد بدا ذلك جليًا في تراجع معدلات التضخم متأثرة بتراجع أسعار السلع الأساسية.



ومن المتوقع أن تواصل أسعار السلع الغذائية الهبوط خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر السلع والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.