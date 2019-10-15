استقرار أسعار الدواجن.. كيلو الأبيض ما بين 22 و24 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلو الأبيض ما بين 22 و24 جنيهًا، وسجل سعر البانية 60 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 30 جنيهًا، والبلدي 35 جنيهًا، والرومي 40 جنيهًا، والبط 40 جنيهًا.



وسجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 2.50 جنيه، وسعر الكتكوت الاحمر 4.50 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الابيض 8 جنيهات.



وتزداد حركة المبيعات على الدواجن والإقبال عليها في المحال التجارية في ظل استقرار أسعارها، وخاصة أن الفترة الماضية قد شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يكثر فيه استخدام الدواجن في الأطعمة لما لها من أهمية للأسرة المصرية.

