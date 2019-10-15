ديانا حداد لـ"الدستور: ألبومى الجديد به أكثر من أغنية مصرية

عبرت الفنانة ديانا حداد، عن سعادتها بنجاح أغنيتها السينجل الأخيرة، والتي كانت تحمل اسم "جمالو"، مشيرة إلى أن الأغنية تلقت عنها ردود أفعال قوية خلال الفترة الأخيرة، خاصة من المصريين.



أما عن الالبوم فقالت ديانا حداد، في تصريح لـ"الدستور": "ألبومي الجديد لم يتأخر ولم أقصد التأخير، ولكني اتريث في الاختيار، والألبوم الجديد أقدم فيه أكثر من أغنية مصرية، وأتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين المصريين الشباب، الذين وجدت فيهم حالة نشاط كبيرة وروح مختلفة كنت بحاجة إليها، وأسمح لي أن أكتفي بذلك لأن هناك كثير من المفاجأت التي سأعلن عنها في وقت لاحق".



يذكر أن أغنية "جمالو" هي من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أحمد عبدالسلام، ومن إنتاج روتانا.