رمضان عبدالمعز: الحزن طاعة في هذه الحالة

قال رمضان عبدالمُعز، الداعية الإسلامي، إن الحزن على كُفر الكافر طاعة لله.



وأضاف "عبدالمُعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن المؤمن الحق يخاف على الناس ويتمنى الرزق والتوفيق والبركة للناس، لافتا إلى أن من يُحب النبي حريص على الناس وعلى طاعتهم ويتمنى الناس أن تذهب للجنة كما يتمنى أن يمن الله على الناس بنعمة الهداية.



