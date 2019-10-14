بـ"الهوت شورت".. شاهد أحدث إطلالات إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمجموعة من الصور الجديدة لها.



وظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة جريئة، مرتدية هوت شورت مقطع جينز أزرق وهاف ستومك أبيض ونسقت معه بلوزة سوداء شفافة، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضي باللون الأبيض وحقيبة كبيرة الحجم.



واعتمدت على عدم وضع المكياج والاكتفاء بارتدائها نظارة شمس، وترك شعرها القصير منسدلًا على كتافها.



يُذكر أن إيمان العاصي من مواليد 28 أغسطس عام 1985، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل "أمس لا يموت" عام 2003، وتسبب مسلسل "حضرة المتهم أبي" مع الفنان نور الشريف في شهرتها، وتنتظر عرض مسلسلها مملكة إبليس، المقرر عرضه عبر منصة "شاهد بلس".

