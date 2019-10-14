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رياضة

الكرواتي يورتشيتش مدربا جديدا للنصر الإماراتي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:42 م
الكرواتي يورتشيتش
الكرواتي يورتشيتش
وكالات
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أعلن نادي النصر المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم، تعيين الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدربا جديدا خلفا للبرازيلي كايو زاناردي بعد انطلاقة سيئة للموسم.

ولم يوضح النصر مدة التعاقد مع يورتشيتش (49 عاما) والذي قاد بني ياس الإماراتي في الموسم الماضي وسبق له تدريب النصر السعودي.

وحقق النصر انطلاقة متواضعة في دوري المحترفين ولم يفز في أول ثلاث جولات مكتفيا بحصد نقطة واحدة.

وفاز يورتشيتش، الذي كان ضمن تشكيلة كرواتيا الحاصلة على برونزية كأس العالم 1998، بلقب الدوري في بلاده ثلاث مرات كمدرب لدينامو زغرب بين 2008 و2013.

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